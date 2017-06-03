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OHAL Komisyonu’ndan ‘haber var’: Başvuruları almaya temmuzda başlayacak


 

Ocak ayında kurulan ancak fiili işlemleri yaz aylarına bırakılan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun temmuz ayında başvuruları almaya başlayacağı kaydedildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kurulmuş ancak işlemler başlamamıştı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, komisyon geçen günlerde ilk toplantısını yaptı.

Komisyonun, müracaatların nereye ve nasıl yapılacağı, itirazların nasıl ele alınacağı, dosyaların nasıl istenileceğine ilişkin çalışma usul ve esasları belirlemeye ve sekretaryada görev alacak ‘uzman ekip’ kadrosunu oluşturmaya yönelik çalışmalara başladığı ifade edildi.

Başvurular temmuzda

Komisyon bu çalışmaları tamamladıktan sonra ise başvuruları almaya başlayacak.

Başvuruların önümüzdeki ay içerisinde başlayacağı belirtiliyor. Komisyon’un Başbakanlığa ait bir binada çalışacağı, bu binanın da önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.

Komisyon neleri kapsıyor?

Komisyonun, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi; öğrencilikle ilişiğin kesilmesi; dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması; emekli personelin rütbelerinin alınması alanlarında bireysel başvuru üzerine çalışacağı belirtilmişti.

Üyeleri 16 Mayıs’ta belli olan komisyonun başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirilmişti.

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