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Yaramazlara biraz batar!

Öğretmenlere ilk doz aşılar haftaya yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin Covid-19 aşısının ilk dozunu gelecek hafta vurulmaya başlayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Selçuk, Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu’nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde, ilk ders zilini çaldı ve burada konuşma yaptı.

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Öğretmenlerin bilgilerini Sağlık Bakanlığı’yla paylaştıklarını ve planlama sürecinin işlediğini hatırlatan Selçuk, listelerin randevu sistemine işlenmeye başladığını ifade etti. Bakan, aşılamada önceliğin yüz yüze eğitime giren öğretmenlerde olacağını kaydetti.

Bugün itibariyle köylerde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı.

Bakan Selçuk: Öğretmenlerin aşılanması için planlama süreci işliyor

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