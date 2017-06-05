‘Öğrenerek öleceğim’: ’60+ yaş üniversitesi’ ilk yılını tamamladı

Sadece 60 yaş üzerindeki kişilerin kayıt yaptırabildiği Antalya’daki ‘GeroAtlas60+ Tazelenme Üniversitesi’nde öğrenciler birinci sınıfı başarıyla tamamladı.

Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasının sahibi Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulan üniversitede birinci sınıftaki erkek öğrenciler kendi kazaklarını örmeyi öğrenebilirken, kadınlar tamir dersleri alabiliyor.

Haftanın üç günü üniversiteye gelen ve çoğu torun sahibi olan öğrenciler, 2.5 saat ders yapıyor. Yaşam kalitesinin yükselmesi, aktif ve başarılı yaşlanma, yenilenme hedeflerine yönelik hazırlanan ders müfredatı kapsamında sosyoloji, psikoloji, biyoloji, hukuk, tıp, gerontoloji dersleri alabilen öğrenciler uygulamalı eğitimlerle yeni beceriler de kazanıyor.

‘Evden çıkmak için sebebim var’

İlk yılını tamamlayan öğrencilerle konuşan Hürriyet muhabiri Mesude Erşan, 66 yaşındaki Hicran Karabudak’ın “Emeklilikte bir süre sonra işe yaramazlık duygusu başladı. Derken bu üniversite hayatıma girdi. Artık evden çıkmak için sebebim var” sözlerini paylaştı.

63 yaşındaki Naci Kalender, üniversiteye gitmekle ilgili duyduğu motivasyonunu, “Birbirimizden de çok şey öğreniyoruz. Burada tekrar disipline oldum. Okul günü tıraş oluyorum, güzel giyinip, keyifle koşa koşa geliyorum” sözleriyle anlatırken, 64 yaşındaki Ali Akbaş, üniversiteye gitmenin sağlığına nasıl iyi geldiğini şu sözlerle dile getirdi: “Son derece faal, zinde, yeni işe başlamış kadar heyecanlıyım. Buraya geldiğimde şekerim ve tansiyonum yüksekti. Günde 9 ilaç alıyordum. Şimdi şekerim de tansiyonum da düştü. 7 kilo verdim. Kazak örmeyi de öğrendim, yemek yapmayı da.”

‘Öğrenerek öleceğim’

Toplumun emeklilere işe yaramaz gözüyle baktığından dem vuran 64 yaşındaki Emine Kaşbek, “Anladık ki öğreneceğimiz şeyler bitmiyor” sözleriyle bu anlayışa karşı çıkarken, 62 yaşındaki Gül Hınçal üniversitenin varoluş amacını kendi bakış açısıyla şöyle tanımladı: “Aslında tereddüt ettim başta. Ama geldim, geliş o geliş. Öğrenerek öleceğim.”