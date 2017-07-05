Öğrenciler tepkili, veliler arayışta: Kadıköy Anadolu’nun yatakhane binası yıkılıyor

EMRAH TEMİZKAN

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Bakanlık tarafından ‘proje okul’ statüsüne alınıp 52 öğretmeni başka okullara tayin edilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nin yatakhanesi önümüzdeki yıl öğrenci kabul etmeyeceğini duyurdu.

1955’te kurulan ve o dönemdeki altı maarif kolejden biri olan Kadıköy Anadolu Lisesi ilk olarak sadece erkek yatılı öğrenci kabul ederek eğitime başlamış, 1964-65 yılında ise kız ve erkek gündüzlü öğrenciler de okula alınmıştı.

Halihazırda kullanılan yatakhane binası 1968 yılında hizmete girmişti.

30 Haziran günü okulun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okulda yatılı öğrenci kalmayacağı, mevcut ‘parasız yatılı’ öğrencilerin çevredeki okullara nakledileceği belirtildi.

‘Hiç mi ders almadılar?’

Haberin duyulması ve tepkilerin ardından siteden söz konusu haber ‘uçarken’, change.org’da ise bir imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyasının metni şöyle: “Öğrencilerin haberi olmadan, aniden! Öğrencilerin en yakın devlet pansiyonlarına gönderileceğini belirten okul idaresi öğrencilerin eğitim yılı içerisinde çekeceği zorlukları görmezden gelmekte. Bizleri sokağa atanların, bizleri mecbur bıraktığı tarikat yurtlarının yetersizliğini Aladağ’da gördük, hiç mi ders almadılar? Yatakhanenin kapatılması demek Kadıköy Anadolu Lisesi kültürünü yok etmek demektir, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kültürümüzü yok etmek için festivallerimizi engelleyen, öğretmenlerimizi gönderen, okul içerisine polis sokan bu karanlığa artık yeter diyoruz!”

Diken’e konuşan Kadıköy Anadolu öğrencileri, ilçe milli eğitim müdürünün kendilerine yıkımın ‘kesinleştiğini’ söylediğini ve sürecin bu noktadan itibaren halihazırdaki yatılı öğrencilerin durumunun belirlenmesi olduğunu aktardı.

Velilerin konuyla ilgili girişimde bulunduğunu ancak ‘çare olmayacağını’ düşündükleri için konuyu yargıya taşımayacaklarını öğrendiklerini anlatan öğrenciler, öğrencilerin durumuyla ilgili iki ihtimal üzerinde konuşulduğunu belirtti.

Yeni yatakhane binası, okulun tören alanı olarak kabul ettiği futbol ve basketbol sahalarına yapılmak isteniyor.

Öğrencilere göre, şu anda yönetimle veliler arasında yürütülen müzakerelerde, okul arazisi içinde konteyner ev ya da prefabrik bina ihtimali üzerinde duruluyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) ve okulun mezunlar derneğinin (KALİD) yaptığı ortak açıklamada, pansiyon binasının altyapısıyla birlikte yenilenmesinin elzem olduğu ancak tören alanına yeni bir bina inşa edilmesinin tarihsel bütünlüğü bozacağı vurgulandı.

Destek ve çözüme her an hazır olduklarını belirten iki kurum, yatılı öğrenci alınmayacağını söyleyen okul yönetiminden konuyla ilgili açıklama beklediklerini kaydetti.

‘Proje okul’ statüsüne alınıp 52 öğretmeni, ‘TOMA’lar eşliğinde’ sürgüne gönderilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nde, 1999 yılından bu yana yapılan bahar festivali ‘Kalfest’e ilçe milli eğitim müdürlüğünden “Bu gelenek yanlış, bundan sonra yaptırmayacağım” sözleriyle bu yıl izin çıkmamıştı.