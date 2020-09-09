Öğrenciler okul servislerinde sene boyunca aynı koltuğu kullanacak

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, Covid-19’a karşı aldıkları tedbirler kapsamında, öğrencilerin sene boyunca okul servislerinde aynı koltuğu kullanacağını belirtti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Öztürk çocukların maskelerinin servisteki görevli tarafından kontrol edileceğini, araçların düzenli olarak dezenfekte edileceğini söyledi.

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Öztürk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında servislerde uygulanacak sistemi şöyle anlattı: “Biz işletmeci olarak araçlarımıza dezenfektan koyuyoruz. Çocuklar arabaya bindiği zaman ellerini dezenfekte etsin. ‘Maskesiz binilmez’ yazıları mevcut. Corona virüsle ilgili belirlenen 14 kuralı bütün arabalara koyacağız. Servislere takviye maske vereceğiz ki olur da çocukta maske yoksa ona verilecek. Arabaya biner binmez şoför arkadaş ya da yardımcı arkadaş maskeyi ona takacak. Bir öğrenci eylül ayında hangi koltukta oturmaya başlarsa haziran ayında aynı koltuk numarasında oturmaya devam edecek. Daha titiz olacağız bu konuda.”

Öte yandan, Öztürk servislere kapasitesinin yarısı kadar öğrenci alınacak diye herhangi bir kuralın olmadığını belirtti.

50 bin lira hibe talep ediyorlar

Pandemi nedeniyle zor şartlarda çalışıldığını hatırlatan Öztürk, servisçilerin taleplerini şöyle ifade etti: “En az 50 bin TL’ye yakın bir hibe talebinde bulunuyoruz. Kullanmak istediğimiz kredilerin yılbaşına kadar ertelenmesini talep ediyoruz. Son olarak da ödemiş olduğumuz bandrol, trafik sigortası, kasko, Bağ-Kur primlerimizi arabalarımız için mahsuplaşma istiyoruz. Ekonomik destek paketinden yararlanmak istiyoruz. Çünkü servis arabaları altı aydır çalışmıyor. Çalışmayan arabaya muayene yaptırdık, trafik sigortası yaptırdık.”