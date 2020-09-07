Düğünde ‘yasak tanımayan’ AKP’li vekil: ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derlerdi

Kocaeli’de oğlunun düğününde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, kurallara uyduğunu savundu.

Fotoğraf: Twitter

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 4 Eylül’den itibaren sokak ve kır düğünleri yasaklanmış, nikah töreni şeklindeki düğünlere bir saatlik kısıtlama getirilmişti. Ayrıca, düğünlerde yiyecek-içecek ikramı da yasaklanmıştı.

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Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman için Dilovası’ndaki Karayolları Tesisleri’nde, düğünlere yönelik kısıtlamaların getirilmesinden bir gün sonra düğün yapıldı.

Düğündeki kalabalık, davetlilerin sosyal medyada fotoğraf paylaşması üzerine eleştirisi konusu oldu. Düğünde yiyecek-içecek ikramı ile takı töreni de yapıldı.

AKP’li Yaman, düğüne ilişkin eleştirilere şu yanıtı verdi: “Pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Pandemi kurallarına da uydum. Hatta, davet etmek için aradığımda sağlık bakanımıza da bilgi verdik. O zaman yasak yoktu. Nikâh töreninin yapıldığı alan 10 dönümlük bir arazi. Girişte iki arkadaşımız gelen herkesin ateşini ölçtü. Maskesiz kimseyi içeri almadık. 15 kişilik masalara en fazla beş-altı kişi oturttuk. Kalabalık olmasın diye arkadaşlarımı bile davet etmedim. Duyup gelenler oldu. Gelene ‘Gelme’ diyemem ki… Nikâh bir saat 15 dakika sürdü. Yani 15 dakika aştık sadece. O da gelin ve damatla fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle oldu. Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler.”