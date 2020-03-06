Diken

Yaramazlara biraz batar!

Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

CANAN COŞKUN

[email protected] 

@canancoskun

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, mahkeme tarafından tutuklandı.

Fotoğraf: @barispehlivan

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç, Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin cenazesine dair yapılan haberin ardından tutuklanmıştı.

Reklam

Daha sonra Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilmişti.

Barış Pehlivan, ifadesi alınmak üzere bugün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne çağrıldı.

Savcı Yakup Ali Kahveci’nın sorguladığı Pehlivan’a, haberin hangi gerekçeyle yapıldığı soruldu. Savcı, yaşamını kaybeden askerin fotoğrafının da ‘özel bir saikle kaydedildiğinin değerlendirildiğini’ öne sürdü.

Reklam

Savcının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiği Pehlivan tutuklandı.

Öte yandan Barış Terkoğlu’nun da tutukluluğuna bugün itiraz edildi.

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı: Gerekçe haberin etki gücü

SON HABERLER

Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.

Metrobüs duraklarında ‘corona’ önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) corona virüsü ve diğer salgın hastalıklara karşı önlem almak için metrobüs duraklarına dezenfektan el yıkama cihazları yerleştirdi.

EUobserver: Putin ve Erdoğan ateşkeste anlaştı ama Esad ikna oldu mu?

Avrupa Birliği’yle ilgili haberlere ağırlık veren internet gazetesi EUobserver’da yayınlanan analizde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in görüşmesinden ‘İdlib’de ateşkes’ sonucunun çıktığı anımsatılarak ateşkese uyulup uyulmayacağına dair endişe dile getirildi. Geçmişte, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın anlaşmayı ihlal eden taraf olduğunu vurgulanan yazıda, “Mesele Esad’ın anlaşma konusunda eşit ölçüde ikna olup olmadığı” ifadelerini kullanıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...