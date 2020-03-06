Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

CANAN COŞKUN

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, mahkeme tarafından tutuklandı.

Fotoğraf: @barispehlivan

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç, Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin cenazesine dair yapılan haberin ardından tutuklanmıştı.

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Daha sonra Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilmişti.

Barış Pehlivan, ifadesi alınmak üzere bugün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne çağrıldı.

Savcı Yakup Ali Kahveci’nın sorguladığı Pehlivan’a, haberin hangi gerekçeyle yapıldığı soruldu. Savcı, yaşamını kaybeden askerin fotoğrafının da ‘özel bir saikle kaydedildiğinin değerlendirildiğini’ öne sürdü.

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Savcının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiği Pehlivan tutuklandı.

Öte yandan Barış Terkoğlu’nun da tutukluluğuna bugün itiraz edildi.