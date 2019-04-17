Notre Dame için 48 saat geçmeden 1 milyar avro toplandı

Pazartesi akşamı çıkan yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşası için 48 saat geçmeden 1 milyar avro (yaklaşık 6.5 milyar lira) toplandı.

Fotoğraf: Reuters

Macron beş yıl süre biçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katedralinin yeniden inşasının beş yıl içinde tamalanmasını istediğini söyledi. TV’den naklen yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yapan Macron, “Yeni hali eskisinden de güzel olacak” dedi.

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Ancak uzmanlar, Macron’un ‘beş yıl hedefi’ne ihtiyatlı yaklaştı.

Strasbourg’daki 1000 yıllık katedralin restorasyon çalışmalarının başındaki isim Eric Fischer, başkent Paris’in simge yapısının kentin ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyatları’na yetişeceğine ilişkin açıklamayı inandırıcı bulmadığını söyledi.

Fischer, “Beş yılda bitmesi çok zor. Buradaki çalışmalar onlarca yıl sürebilir” dedi.

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Tarihi binaları restore eden şirketlerin bünyesinde barındıran birliğin başındaki Fredéric Létoffé de “Yeniden inşası 10 ila 15 yıl sürer. Restorasyon başlamadan önce inşaat alanında başka bir kaza, terslik olmaması için önlem alınmalı” diye konuştu.

48 saatte 1 milyar avro toplandı

Katedralin yeniden inşası için iş dünyası, birey ve kuruluşlardan toplanan para ise 48 saat geçmeden 1 milyar avroyu buldu. Dün sabah, bünyesinde Gucci, Yves Saint Laurent gibi markaları barındıran Kering Group’un CEO’su François-Henri Pinault 100 milyon avro (yaklaşık 650 milyon lira), Louis Vuitton, Dior ve Sephora gibi ünlü markaları çatısında barındıran LVMH’nin sahibi Bernard Arnault ve ailesi de 200 milyon avro (yaklaşık 1.3 milyar lira) sözü vermişti.

Akşam bunlara Fransız kozmetik devi L’Oreal ve kurucusu Bettencourt Ailesi’nin vaat ettiği 200 milyon avro Fransız petrol şirketi Total’den de 100 milyon avro eklendi. Michelin, BNP Paribas gibi şirketler de destek vereceklerini açıkladı.



Nedeni hala belli değil

Yenileme çalışmaları sırasında çıkan yangının nedeni 50 kişilik ekip tarafından araştırılıyor.

Soruşturmayı yürüten savcı Rémy Heitz ilk belirlemelere göre kundaklama şüphesinin olmadığını, yangının kaza olarak değerlendirildiğini söyledi. Yangın sırasında gözyaşları içinde sokağa dökülen Paris halkı ise katedral için tören düzenledi. Saint Michel Bulvarı’nda toplanan yüzlerce kişi mum yakarak dua etti ve ilahiler okudu.