Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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Devran

‘Seher’ adlı öykü derlemesiyle ilk kez edebiyatın karasularına adım atan Selahattin Demirtaş bu defa ilk romanı ‘Devran’ı okurlarla buluşturuyor. Doksanlı yılların dünyasını Ziraat Fakültesi’ni yeni bitirmiş, işsiz ve yoksul bir gencin ağzından anlatan ‘Devran’ yaralı ruhları da bir araya getiriyor.

Taşranın dilinden konuşan ‘Devran’ için ısrarlı bir umudun, inatçı bir neşenin eseri desek yeridir.

Biraz Acıyabilir: Bir Doktorun Anıları

‘Biraz Acıyabilir: Bir Doktorun Anıları’ doktorların zorlu yaşantılarını esprili bir dille sunmayı başarıyor. Eski bir doktor olan Adam Kay’ın bitmek bilmez nöbetler ve başa çıkılması zor vakalar arasında gizlice kaleme aldığı anıları en acıklı durumlara getirdiği komik bakış açısı ve güçlü duruşuyla sizi hem duygulandıracak, hem de güldürecek.

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Küçük Ülke

Fransa’da birçok ödüle layık görülen ‘Küçük Ülke’ uluslararası arenada da ses getiren romanlardan biri. Okuru 1992 yılının Burundi’sinde, daha çok yabancıların ikamet ettiği, huzurlu bir mahallesine götüren ‘Küçük Ülke’ bize on yaşındaki Gabriel’in hikayesini anlatıyor.

Gabriel’in masum ve huzurlu dünyası siyaset, etnik ayrımcılık ve şiddetin yıkıcılığıyla sarsılında ortaya bir çocuğun masumiyetini yitirişinin acıklı hikayesi çıkıyor.

Rüyet

Her ne kadar pek çoğumuz Derviş Zaim’i sinemacı kimliğiyle tanısak da edebiyat alanında da usul usul eserler vermeye devam ediyor. Zaim’in ikinci romanı olan ‘Rüyet’ geçmiş ve gelecek, özgürlük ve zorunluluk, arzu ile gerçeklik arasında sıkışmış insanın kendisine bir anlam, bir kimlik, bir hikâye, tutarlı ve bütünlüklü bir “metin” yaratma çabasını anlatıyor.