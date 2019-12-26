Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ne izlesek: İki yapım önerisi

Bu hafta online platformlarda yayınlanan yapımlardan seçtik.

Atiye (The Gift)

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Bu hafta Türkiye yapımı ‘Atiye’ dizisi Netflix’te yayına giriyor. Sekiz bölümlük dizi, ‘Hakan: Muhafız’dan sonra Netflix’te yayınlanan ikinci yerli dizi. Hikaye, Anadolu’da arkeolojik kazı sırasında keşfedilen bir şeyin, genç bir ressamın hayatını değiştirmesi üzerinden ilerliyor. Geçmişe dair sırlarının peşinden koşan genç ressamı Beren Saat canlandırıyor.

Dizinin başrollerindeki diğer oyuncular ise Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun.

El Pepe, Yüce Bir Yaşam (El Pepe, Una Vida Suprema)

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Netflix’te bu hafta vizyona giren belgesel, 2010-15 yılları arasında Uruguay’ın devlet başkanlığını yapmış olan, ‘El Pepe’ lakaplı José Mujica’yı portreliyor. Film, Sırp yönetmen Emir Kusturica’nın ‘El Pepe’ ile sohbetlerini içeriyor. 

Başkanlık sarayı yerine kendi evinde yaşayan, eski şahsi arabasını kullanan, toplantılara terlikle katılan bir siyasetçinin hapiste geçirdiği yıllara, siyasi konuşmalarına ve eşine duyduğu aşka birinci ağızdan tanık oluyoruz.

 

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