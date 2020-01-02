Ne izlesek: İki öneri

Bu hafta online platformlarda yayınlanan ve vizyona giren yapımlardan seçtik.

Explained: Sex

Netflix’in farklı kavramları 20’şer dakikada anlattığı ‘Explained’ adlı belgeseli, cinsellikle ilgili kavramlara odaklanan yeni bir seri çıkardı. Bu seride cinsel fanteziler, etkilenme, doğum kontrolü, doğurganlık ve doğum gibi kavramlar üzerinde duruluyor.

Reklam

‘Explained’in geçtiğimiz yıl, tarikatlar, kodlama, güzellik, dövme, marihuana, tek eşlilik gibi hayatın içinden kavramları anlattığı karma serisi oldukça ilgi çekmişti.

Bu seriyi, yalnızca beyinle ilgili kavramlara odaklanan ‘Explained: The Mind’ takip etmişti.

Bacurau

Türkiye’de bu hafta sinemalarda vizyona giren film, babaannesinin ölümü üzerine Brezilya’nın yarı kurak taşrası Bacurau’ya giden bir kadın ile bir takım şiddet olaylarına maruz kalan köy halkının yaşadıklarını anlatıyor.

Reklam

Brezilyalı yönetmenler Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles’in filmi, 72. Cannes Film Festivali’nde ‘Jüri Özel Ödülü’nün sahibi olmuştu.