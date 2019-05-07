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Yaramazlara biraz batar!

Namibya’da olağanüstü hal: Nedeni kuraklık

Afrika ülkesi Namibya’da, üç yılda ikinci kez kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ülke yağmur yağmaması nedeniyle doğal felaketle karşı karşıya.

Fotoğraf: Pinterest

Kuraklık nedeniyle ülke nüfusunun beşte birine karşılık gelen 500 bin kişinin yeterli gıdaya sahip olmadığına işaret eden Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, tüm kamu kuruluşlarını kuraklıkla mücadeleye çağırdı.

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2013’ten beri kuraklık sıkıntısının arttığına ve bu yıl bölgede yağmur sezonu olarak nitelendirilen ocak-mart döneminde çok az yağış olduğuna dikkat çeken Geingob, hükümetin gıda, su tankı satın almak ve canlı hayvanların kurak bölgelerden taşınması için 40 milyon dolar (246.5 milyon lira) ayırdığını söyledi.

Ülkede kuraklık nedeniyle nehirler kurudu, çok sayıda hayvan hayatını kaybetti, halk da açlıkla boğuşuyor.

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