Müslüman Kardeşler’in kurucusu Benna’nın torunu Ramazan’a tecavüz gözaltısı

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Müslüman Kardeşler’in (İhvan) kurucusu Hasan el Banna’nın torunu Tarık Ramazan, hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.

Evrensel’in haberine göre Ramazan, İngiltere Parlamentosu Dini Özgürlükler Danışma Kurulu Üyesi ve Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görev yapıyordu.

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Daha önce Fransız televizyonu BFMTV’ye demeç veren Henda Ayari, Ramazan’ın, 2012’de Paris’te kendisine cinsel bulunduğunu iddia etmişti. Ayari, ABD’li yapımcı Harvey Weinstein’ın cinsel saldırısına maruz kalan kadınların başlattığı ‘Me Too’ (Ben de) hareketinin kendisini cesaretlendirdiğini söylemişti.

Ayari’nin ardından adı açıklanmayan başka bir kadın da Raman’ın 2009’da Lyon’da kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

Her iki kadınının suçlamaları üzerine Rouen ve Paris polisi, şikayet dilekçelerini adli makamlara iletmiş, Ramazan hakkında Paris’te soruşturma başlatılmıştı.

Tarık Ramazan ise iddiaları reddederek sıçlamada bulunan kadınlar hakkında iftira davası açacağını duyurmuştu.

2009’dan bu yana Oxford Üniversitesi’nde çalışan İsviçre vatandaşı Tarık Ramazan, tecavüz suçlamaları üzerine izne ayrılmıştı. Oxford Üniversitesi, kararın karşılıklı anlayış içinde alındığını bildirmişti.