Mülkiye öğrencileri ihraçlara ‘ses çıkardı’: Bizi hafife almayın, eğitim hakkımızı gasp etmeyin

Mülkiye öğrencileri, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) akademisyenlerin ihraç edilmesine tepki göstererek, yaşananları ‘hukuksuzluk’ diye niteledi. Taleplerini dile getiren öğrenciler, eğitim haklarının ‘gasp edilmemesi’ni istedi.

Geçtiğimiz hafta 686 Sayılı KHK’yla, 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. İhraçlardan 72’si Ankara Üniversitesi’ndendi.

Konuyla ilgili bir bildiri yayımlayan öğrenciler, “Bugün akademiye gerçekleşen saldırılar sonucu sadece Mülkiye değil Türkiye de tehlikededir. Hem ülkesini hem de okulunu seven öğrenciler olarak bu açıklamayı yapmaya kendimizi mecbur hissediyoruz” dedi.

‘Ses çıkarmayacağımızı zannedenler bizi hafife alıyor’

Mülkiye’nin bir tavrı olduğunu ve öğrencilerin bu tavrın arkasında olduğunu kaydeden öğrenciler, “OHAL’den önce de Mülkiye’nin akademisyenlerinin hedefte olduğunu anlamak, yaşadıklarımıza ve mektebin tarihine bakarak zor değildir. Ayrıca bizi terörist gibi bizim gerçeklerimizin ve geleneğimizin ortaya koydukları dışında sıfatlarla ötekileştirip, direncimizi kırıp, dayatmalarını kabul etmemizi isteyenler; bizleri, hocalarımızın gidişine ses çıkarmayacağımızı zannedenler kadar hafife almaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Rektörler istifa etmeli’

Öğrenciler, ihraç edilen akademisyenlerin göreve iade edilmesini, öğrencilere yönelik saldırıların son bulmasını, iktidarın okula müdahale etmemesini, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş ile birlikte ihraçların yaşandığı okullardaki rektörlerin istifasını talep etti.

Mülkiyelilerin bir çağrısı da diğer öğrencilereydi: “Okula geldiğimiz ilk günden itibaren öğrendiğimiz bir şey daha var, Mülkiyeliler birbirlerini yalnız bırakmazlar. Buradan tüm mezunlarımıza ve mezun olacaklara sesleniyoruz. Haklı taleplerimizin arkasında durun!”

‘Taleplerimiz doğrultusunda direneceğiz’

Öğrenciler, bildiride şu ifadeleri kullandı: “Biz Mülkiye Öğrencileri olarak hem kendi eğitim hakkımızı hem de bizler gibi mağdur olmuş diğer üniversite öğrencilerin eğitim hakkını asla gasp ettirmeyiz. Geleneğimizden aldığımız cesaret ile taleplerimiz doğrultusunda direneceğimizi, geleceği bilimin ışığında inşa etmekte tereddüt etmeyeceğimizi kamuoyuna ilan ederiz.”