Mudanya belediye başkanı: Suriyelilere yasak yok, sadece sahili temizledik

Suriyelilere sahili yasakladığı hakkında haberlerle gündeme gelen CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ‘Mudanya sahilinde mangal yakılıp çadır kurulduğunu, deve ve at gibi hayvanların sokulduğunu, belirterek, zabıtanın şikayet üzerine bu duruma müdahale ettiğini söyledi.

Mudanya sahili. Fotoğraf: DHA

Bursa’nın Mudanya ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin, dün, sahilde denize giren Suriyelileri engelledikleri ve talimatın Mudanya belediye başkanı tarafından verildiğine ilişkin haberler çıkmıştı. Mudanya belediye başkanı Hayri Türkyılmaz, uygulamayı, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuş, “Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz” demişti.

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Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz. https://t.co/SR679Fugx4 — Hayri Türkyılmaz (@HayriTurkylmz) June 7, 2019

‘Irkçı ve faşist değerlendirmesi yapanlar kendine baksın’

Mudanya Belediyesi web sitesinde yayınlanan habere göre Türkyılmaz, basın toplantısında şunları söyledi: “Özgürlük benim karakterim. Özgürlüklerin, Atatürk ilke ve devrimlerinin, Cumhuriyet değerlerinin özgürce yaşandığı kent olan Mudanya’da herkese saygımız var. Biz misafirperveriz. Kapılarımız herkese açık. Benim yaşam inancımda ayrımcılık yapmak, ötekileştirmek yok. Bizim kültürümüz, geleneğimiz var. Biz geçmişten gelen bütün değerlerimizi koruma sözü verdik. Tüm dünya insanlarının kardeşliğini savunan bir insan olarak Mudanyamızın kapılarının herkese açık olduğunu söylüyorum. Ancak birlikte yaşayacaksak bunun kuralları olmalıdır. Bunu farklı alanlarda tartışmak isteyenlere, hakkımda bu değerlendirmeyi yapanlara aynen iade ediyorum. Kendilerine baksınlar ve ne kadar ırkçı ve faşist olduklarını görsünler. Birlikte yaşam kurallarına uyduktan sonra etnik kökeni, dini inancı farketmez, barışın ve kardeşliğin, özgürlüklerin kenti Mudanya’da herkese yer var.”

Hayri Türkyılmaz, basın toplantısında. Fotoğraf: Twitter

‘Sahile deve ve at sokuldu, çadır kuruldu, iç çamaşırıyla denize girildi’

Mudanya sahilindeki kirliliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olmasına rağmen müdahale ettiklerinin altını çizen Hayri Türkyılmaz, ‘Mudanya’nın sahillerinde görüntü kirliliği yaratan tüm unsurların ortadan kaldırılması için çalıştıklarını’ kaydetti. Türkyılmaz, şöyle devam etti: “Sahillerimizde mangal yakmak, çadır kurmak, deve, at gibi hayvanları sokmak, nargile içmek, iç çamaşırları ile denize girmek gibi vatandaşlarımızı rahatsız eden eylemlere zabıtamızca müdahale edilmiş, kimsenin kamusal bir alana ulaşımı engellenmemiştir. Belediye başkanı da olsam benim özgürlüğüm bir başkasınınkini engelleyemez. Mudanya Bursa’nın nefes aldığı bir kent. Bayram günü Bursalıların da Mudanya’ya akın etmesiyle birlikte nüfus yoğunluğumuz artmakta. Sahilde gezip nefes almak isteyen hemşehrilerimizden gelen şikayetler üzerine zabıtamız, aslında Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken sorumluluğunda bulunan sahillerden bu tür kötü görüntüleri ve işporta tezgahlarını, atları, develeri toplamışlardır. Bunun yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan temizlik çalışmasını da belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yapmıştır. Biz yerel yöneticiler olarak hemşehrilerimizin bu şikayetlerine çözüm bulmak durumundayız. Mudanyamızda yaz boyunca nereden geldiğine ne, ve kim olduğuna bakılmaksızın, bu tür görüntülere müdahale ederek, hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde sahilleri kullanmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”