Mitsubishi’nin karı ‘corona’dan dolayı yüzde 89 düştü

Japon otomotiv firması Mitsubishi, mart sonunda biten iş yılı itibariyle yıllık karının yüzde 89 düştüğünü duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Firma corona virüsü salgınının küresel çapta talepleri etkilemesi sonucu araç satışlarının ciddi zarar gördüğünü söyledi.

Reklam

Mitsubishi bu yıl 12.8 milyar yen (119 milyon dolar) kar açıkladı. Geçen sene bu rakam 111.8 milyar yendi.

Firma içinde bulunduğumuz iş yılına dair ise öngörü açıklamayacağını, salgının etkilerini gözlemleyeceklerini belirtti.

Otomotiv devlerinin durumu

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor, Japonya’da mayıs ve haziran ayı için üretimini planladığı otomobil sayısını sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 43 düşürmüştü.

Reklam

Avrupa’da mart ayında otomobil satışları önceki yıla göre yarı yarıya azalmış, Alman otomotiv devi Volkswagen de ilk çeyrek karının yüde 81 düştüğünü duyurmuştu.

Ford Motor ikinci çeyrek zararının iki kattan fazla artarak 2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkabileceğini açıklamıştı.