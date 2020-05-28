Minneapolis’te polisin bir siyahı boğarak öldürmesiyle başlayan protestolar Los Angeles’a da sıçradı

ABD’nin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan bir siyahın polisin diziyle boğazına bastırması sonucu nefessiz kalarak ölmesi üzerine başlayan protestolarda göstericiler iki gecedir göz yaşartıcı gaz kullanan polisle çatıştı.

Fotoğraf: Reuters

Polis ve 46 yaşındaki George Floyd arasında pazartesi günü yaşanan ve ölümle sonuçlanan olaya tanık olan bir kişi tarafından çekilen video, Floyd’un yüzüstü yattığını ve kelepçelendiğini, yardım için inlediğini ve hareketsiz kalmadan önce tekrar tekrar “Lütfen nefes alamıyorum” dediğini göstermişti.

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Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey’in savcıları Floyd’u kıpırdayamaz hale getiren polis memuruna karşı suç duyurusunda bulunmaya çağırdıktan saatler sonra protesto gösterileri başladı.

Silahsız olan ve sahte faturayı bir restorandan geçirmeye çalıştığından şüphelenilen Floyd, tutuklanma yerinden ambulansla hastaneye götürüldü ​​ve aynı gece hastanede öldüğü açıklandı.

FBI soruşturma başlatırken olaya dahil olan üç polis memuru salı günü görevden alındı.

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Çoğu yüzleri kapalı olan yüzlerce protestocu dün geç saatlerde Floyd’un tutuklandığı yerden yaklaşık yarım mil uzaktaki polis merkezinin çevresinde, “Adalet yok, barış yok” ve “Nefes alamıyorum” sloganları attı.

Geceye doğru binlerce kişi protestolara katıldı. Polis merkezinin dışında çevik kuvvet polisi barikat çizgileri oluştururken protestocular da kendi barikatlarının arkasından sataştı.

Polis, çatılarda pozisyon alarak, kalabalığı uzak tutmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Protestocular taş ve diğer malzemelerle polise saldırdı. Bazıları göz yaşartıcı gaz tüplerini polis memurlarına geri attı.

Alandaki bir helikopterden alınan televizyon görüntülerine göre, onlarca kişi market zinciri Target mağazasını yağmaladı.

Floyd’un ölümünün ardından dün öğleden sonra Los Angeles şehir merkezinde yüzlerce insan polis vahşetine karşı bir yürüyüş başlattı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, gösteriler daha sonra şiddetlendi ve kalabalık yakındaki bir otoyolda yürüdükten ve trafiği engelledikten sonra iki Kaliforniya otoban devriyesi kruvazörüne saldırarak pencerelerini parçaladı.