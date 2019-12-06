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Yaramazlara biraz batar!

Milli eğitim müdürünün Ceren Özdemir cinayetinden çıkardığı ‘ders’: Çocukları çok iyi yetiştirmeliymişiz

Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in öldürülmesinden şu ‘ders’i çıkardı: “Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor.”

Fotoğraf: duzce.meb.gov.tr

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Özdemir’i kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç tutuklanmış ve polis sorgusunda birilerini öldürmeyi planladığını anlatarak “Yaptıklarımdan pişman değilim” demişti.

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Murat Yiğit ise ‘olayın çok değişik boyutları’ olduğunu savunarak “Yani biz çocuklarımızı her yönüyle çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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