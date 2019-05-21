Milli Eğitim bakanı: Yeni modelde öğretmen eğitimi çok önemli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘yeni ortaöğretim tasarımı’nın başarılı olabilmesi için öğretmen eğitiminin önemine işaret etti.

Fotoğraf: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı Twitter’dan Selçuk’un yaptığı değerlendirmenin videosunu paylaştı.

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Bakan yeni tasarımın aslında sadece bir ortaöğretim tasarımı olmadığına dikkat çekerek, “İçeriklerin, materyallerin üretilmesi çok önemli ve bunun diğer süreçlerinin bütünsel olarak ele alınması gerçekten çok kritik. Öğretmen eğitimi, materyallerin geliştirilmesi ve rehberlik son derece kritik bir üçlü” dedi.

Rehberliği önemine de işaret eden Bakan Selçuk şöyle devam etti: “Eğer öğrencilerin ders seçmesiyle ilgili bir şeyden söz ediyorsak çok güçlü bir rehberlik ve kariyer yönlendirme sistemine ihtiyaç var. Bütün bu altyapı hazırlanmadan, yani öğretmen eğitimi sağlanmadan, içerikler, materyaller geliştirilmeden, çok kuvvetli bir rehberlik, kişisel rehberlik ve kariyer yönlendirme yapısı kurulmadan böyle bir sistemi hayata geçirmek çok zor.”

‘Üç ayaklı rehberlik sistemi’

Yeni tasarımla ilgili hazırlık çalışmalarının başlatılacağını söyleyen bakan, rehberlik sisteminin de aile, çocuk ve öğretmen olmak üzere üç açıdan ele alınacağını belirtti.

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Selçuk, hazırlık çalışmalarıyla önce öğretmenlerin yetişmesine yönelik katkılar sağlayacaklarını söyledi.