MHP’den kanun teklifi: Sosyal medya hesabı açmak için kimlik numarası istensin

MHP, sosyal ağ kullanımında kimlik numarası verilmesini zorunlu tutan yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Fotoğraf: Reuters

DHA’ya konuşan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 2018’deki bir araştırmada, Türkiye’nin en çok sahte haber yayınlanan ülkeler kategorisinde yüzde 49’la ilk sırada yer aldığını ifade etti.

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MHP’li vekil, Facebook’un, aynı yılın ilk üç ayında 1.2 milyar, 2019’un aynı döneminde ise 2.2 milyar sahte hesap sildiğini dile getirdi.

Öztürk, sosyal medya platformlarında dolaşan yalan haberler ve sahte hesaplar yüzünden birçok internet kullanıcısının mağduriyet yaşadığını ifade etti.

MHP’li vekil, teklifin içeriğinden şu sözlerle bahsetti: “Türkiye’den günlük erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye’de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken, yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde yer almaktadır.”