MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’a saldırı: ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’

Eski MHP milletvekili Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı.

Oğan, İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi’nde ‘Türkiye’nin Gündemi’ konulu konferansta 16 Nisan’da halkoyuna sunulacak ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğiyle iki partinin Meclis dışına itileceğini belirtirken, bu sistemin önünü MHP’nin açtığını söyledi.

Oğan, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” derken “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları atan bir kişi sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırdı, kürsüyü de devirdi.

Saldırının ardından konuşmasına devam eden Oğan, “Burası üniversite, burası özgür, demokratik tartışma alanıdır. Fikirler tartışacaktır. O sebeple bu yaklaşımınızı doğru bulmuyorum” dedi.

Akşener tepki gösterdi

Sinan Oğan’a yapılan saldırının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Meral Akşener, “Sinan Oğan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Referandumda ‘Evet’ diyenlere her şey mübah, ‘Hayır’ deme hakkını kullanana saldırı” diye yazdı.