MetroPOLL Araştırma: Erdoğan’a ‘görev onayı’ verenlerin oranı düştü

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı düştü.

Şirketin Twitter hesabından yayınladığı ‘Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2018’ başlıklı araştırmasına göre Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı yüzde 44,5.

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AKP’lilerin yüzde 92,6’sı Erdoğan’a onay verirken, en büyük ikinci seçmen grubu yüzde 68,6’yla MHP’liler oldu.

Tüm seçmenler baz alındığında, Erdoğan’a onay vermeyenlerin oranı yüzde 46,7 olarak kayda geçerken, yüzde 8,8 de ya kararsızdı ya da cevap vermedi.

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Öte yandan bir önceki ay Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranının yüzde 53,5 olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanına görev onayı vermeyenlerin oranının da yüzde 38,2’den yaklaşık 8 puan arttığı belirtildi.