Metropoll: AKP yüzde 41, CHP yüzde 25

Araştırma şirketi Metropoll seçim anketi yayınladı.

Ekim ayında yapılan ankete göre ham oy dağılımı şöyle: AKP yüzde 34.1, CHP yüzde 21.3, MHP, yüzde 10.3, HDP yüzde 8.3, İYİ Parti yüzde 7.7. Ankete katılanların yüzde 21.1’i ise kararsız.

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Kararsızlar dağıtıldığında ortaya çıkan oranlar ise şöyle: AKP yüzde 41, CHP yüzde 25, MHP yüzde 12, HDP yüzde 10, İYİ Parti yüzde 9.

Anket, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimde ittifak yapılmayacağını açıklamasından önce gerçekleştirildi.

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Erdoğan’a destek azaldı

Ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini onaylayanların oranı yüzde 2 gerileyerek, yüzde 39.8 seviyesine geldi. Yurttaşların yüzde 46.2’si ise Erdoğan’ın görevini onaylamıyor. Erdoğan en çok yüzde 82 ile AKP’den, yüzde 49 ile de MHP’den görev onayı alıyor.

Anket genel seçimi kapsıyor. Yerel seçim 29 Mart 2019’da yapılacak.