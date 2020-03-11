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Yaramazlara biraz batar!

Merkel: Nüfusun yüzde 70’i ‘corona’ya yakalanabilir, amaç yavaşlatmak olmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, nüfusun yüzde 70’ine yakınının corona virüsüne yakalanabileceğini söyleyerek henüz bir tedavi olmadığı için salgının yayılmasını yavaşlatmaya odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Fotoğraf: Retuers

Merkel, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında “Virüs var, nüfusun buna karşı bağışıklığı yok ve tedavi de yok. Öyleyse nüfusun yüzde 60’ından yüzde 70’ine kadarı etkilenecektir” dedi.

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Merkel “Sağlık sistemine fazla yüklenmeyerek virüsün yayılmasını önlemeye odaklanmalıyız. Zaman kazanmalıyız “ diye ekledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Avusturya’nın İtalya’dan gelenlere girişi yasaklamasına atıfta bulunarak Almanya’nın sınırlarının kapatılmasının virüsün yayılmasını önlemeyi durdurmayacağını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü’nin açıklamasına göre Almanya’da şimdiye kadar 1296 vaka görülürken, iki kişi hayatını kaybetti.

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