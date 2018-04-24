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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Tezkan: Demokrasi adına bi yanıt lütfen! PKK yine HDP’nin önünü keser mi?

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Bi yanıt lütfen!. Demokrasi adına..

PKK yine HDP’nin önünü keser mi?

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Temel soru bu..

PKK seçimlere müdahale edecek mi, etmeyecek mi?

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Biliyorsunuz..

7 Haziran seçim sonuçlarını içlerine sindirememişlerdi.. HDP’nin yüzde 13 oy oranıyla 80 milletvekili çıkarmasından korkmuşlardı.

Bölge elimizden kayıyor..

Kürtler demokrasinin sınırı içinde mücadele etmeye başladı..

Kürtler silahlı mücadeleden vazgeçti..

PKK’nın tabanı boşaldı..

Endişesine kapıldı.

PKK, 80 milletvekiliyle Meclis’e giren HDP’den korktu.. PKK resmen iktidara savaş ilan etti..

Beş ay sonra HDP’nin oyu yüzde 10’a düştü..

59 vekil çıkarabildi..

Acaba diyorum, PKK yine önlerini kesmek için..

HDP’yi seçimden çırak çıkarmak için..

Şiddetin düğmesine basar mı?

PKK menşeli bombalar patlar mı?

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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