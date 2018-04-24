Mehmet Tezkan: Demokrasi adına bi yanıt lütfen! PKK yine HDP’nin önünü keser mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olacağını bir kez daha tekrar etti. İYİ Parti’nin yazılı açıklaması, son günlerde bazı isimlerin muhalefet partilerinin ‘çatı adayı’ olabileceği tartışmalarının ardından geldi. Twitter’dan yayınlanan açıklamada, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifak konusunda tavrının ne olacağı yönünde bir beklenti olduğu ifade edildi. İYİ Parti’nin seçime doğru büyük bir […]