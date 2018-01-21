Medyaya 15 maddelik ‘Zeytin Dalı’ listesi: Dış basındaki haberleri aynen taşımayın

Gazetecilerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilişkin haberlerde ‘milli menfaatlerin ön plana koyulması’ gerektiğini söyleyerek hükümetin medyadan taleplerini 15 maddelik listede sıraladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve AKP sözcüsü Mahir Ünal da Yıldırım’a eşlik etti.

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Medya kuruluşlarından 15 kişinin katıldığı toplantıda bulunan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, hükümetin medyadan istediklerini 15 maddede sıraladığını aktardı.

Terkoğlu’nun ifadeleriyle 15 madde şöyle:

* Haber ve yorumlarda bu harekatın tamamen terör örgütlerine yönelik olduğu ve terör örgütlerini etkisiz hale getirmeyi amaçlayıp sivil halkı koruduğunun ön plana çıkarılması,

* Yabancı haber kaynaklarının özellikle PKK, PYD, YPG, DEAŞ kaynakları üzerinden Türkiye aleyhine yapacağı haberler konusunda dikkatli olunması, (Başbakan buna örnek olarak, sosyal medyada geçmiş dönemde Musul’da bir fotoğrafın sanki Afrin’de olmuş gibi paylaşıldığını gösterdi)

* Uluslararası haber kaynaklarının Türkiye aleyhine yapacağı haberleri yansıtırken Türkiye’nin milli menfaatlerinin gözetilmesi,

* Sivillere yönelik saldırı olduğuna dair bilgi kirliliği yaratan ve teyit edilemeyen görüntü ve açıklamalara itibar edilmemesi, sivillere zarar verilmemesi konusunda Silahlı Kuvvetler’in gösterdiği hassasiyetin hatırlatılması,

* TSK’nın Afrin’de yaptığı operasyonun sadece PKK/PYD’ye yönelik değil IŞİD’e yönelik olduğunun da ön plana çıkarılması,

* Özellikle görsel medyada sıcak çatışma bölgesine girerek askerlerin can güvenliğinin ateşe atılmaması,

* Operasyonun Türkiye’nin yerli ve milli silah üretimi ve kabiliyetiyle yapıldığının hatırlatılması,

* Mehmetçiğin can güvenliğini tehlikeye sokacak görsellere yer verilmemesi, TSK’nın taktik bilgilerinin paylaşılmaması,

* Karşı taraf adına istihbari bilgi içeren detaylara girilmemesi,

* Yurt içinde PKK ve uzantılı siyasi oluşumların Afrin operasyonuna karşı düzenleyeceği eylemler ve açıklamaların ön plana çıkarılmaması,

* Olası şehit haberleri verilirken titiz davranılması,

* Yabancı basında yapılan operasyon haberlerinin ulusal basına aynen taşınmaması, (Yıldırım bu konuda PYD/YPG’nin yabancı basınla temasının çok fazla olduğunu, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dezenformasyon kabiliyeti olduğunu hatırlattı)

* PKK ve PYD’nin TSK’yı ‘işgalci’ gösterme gayreti olduğundan hareketle konuya dair Türkiye’ye karşı olumsuz algı yaratacak kişilerden görüş alınmaması,

* PKK/PYD’nin moralini yükseltecek haberler yapılmaması,

* Operasyon süresince kamuoyunu bilgilendirmek için hem hükümetin hem AKP’nin görevlendirmiş olduğu Bekir Bozdağ ve Mahir Ünal’la her türlü kanaldan temas kurularak basının doğru bilgiye ulaşması.