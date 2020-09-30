Meclis’te ziyaretçi yasağı uzadı: 41 personel tedavi görüyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında Meclis’e getirilen ziyaretçi yasağı süresi ekim ayının sonuna kadar uzatıldı.

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Meclis Başkanlığı’nın açıklamasında, 1-31 Ekim tarihlerinde genel kurul çalışmalarının yapılacağı günlerde Meclis’e ziyaretçi kabul edilmeyeceği belirtildi.

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NTV’ye konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, salgın öncesinde Meclis’teki günlük ziyaretçi sayısının 8-10 bin olduğunu, bazı günler 20 bini geçtiğini ifade etti.

Şentop, Meclis’in yarınki açılışına katılacak vekillere Covid-19 testinin zorunlu tutulmadığını ancak tavsiye edildiğini belirterek, 15 vekilin corona virüsüne yakalandığını, tamamının iyileştiğini dile getirdi.

Meclis başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca 41 personelimiz evlerinde tedavi görüyor. Mart ayından itibaren 276 vaka tespit edildi, hepsi iyileşti. 41’i devam ediyor. 34 yaşındaki genç bir arkadaşımız vefat etti.”