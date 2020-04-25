Meclis gündemini takibi kolaylaştıran uygulama: Referandom

Vatandaşların Meclis’in gündemini takip etmesini kolaylaştıran bir sosyal platform kuruldu.

Bu sosyal platformla Meclis oturumları canlı yayınlardan ya da genel kurul tutanaklarından takip edilebiliyor. Oturumlar, ‘Referandom’ editörleri tarafından izleniyor, tutanaklar okunuyor ve oylanan önerge ya da kanun teklifleri paragraflık hallere getiriliyor.

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Özetleri okuyan kullanıcılar ‘Katılıyorum’ ya da ‘Katılmıyorum’ diye oy verip gerekçelerini belirtebiliyor ve daha ayrıntılı bilgi almak için metnin tümünü görüntüleyebiliyor.

Sistemde TBMM’nin yanısıra, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye meclisinde görüşülen maddeler ve siyasilerin beyanları da yer alıyor. Şu an sadece referandom.com websitesi üzerinden hizmet veren ‘Referandom, yıl ortasına kadar mobil uygulamalarını da çıkartıp daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.