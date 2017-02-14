Marmara Üniversitesi’nde dekan yardımcısı istifa etti: OHAL’de merkezileşme zirveye ulaştı

Prof. Dr. Ahmet Demirel, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığı görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz hafta 686 Sayılı KHK’yla, 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. 72 kişinin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’ni, 23 akademisyenin ihraç edildiği Marmara Üniversitesi izliyordu.

Demirel, dekan yardımcılığının yanısıra fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği ve disiplin kurulu başkanlığı görevlerinden de istifa ettiğini duyurdu.

Üniversite sistemine siyasi müdahale olduğunu belirten Prof. Demirel istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “12 Eylül 1980 darbesinden bu yana üniversite sistemimizin en önemli sorunlardan birinin aşırı merkezileşme olduğunu öteden beri biliyoruz. Karar alma mekanizmaları zaten demokratik bir tarzda işlemiyordu. OHAL koşullarında merkezileşme zirveye ulaştı. Alt kademedeki birimlerce alınan kararlar daha uygulamaya sokulmadan üst kademelerce iptal edilebiliyor. Son KHK ile de görüldüğü gibi üniversite sistemine siyaseten de müdahale edilip akademisyenler bir gecede işsiz, öğrenciler hocasız kalıyorlar.”