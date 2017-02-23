Marmara Üniversitesi rektörü açık konuştu: İhraçlardaki tek kriter ‘barış bildirisi’ydi

Marmara Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Arat, görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin tek kritere göre belirlendiğini söyledi: ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiri.

686 Sayılı KHK’yla birlikte 330 akademisyen ihraç edilmişti. Marmara Üniversitesi’nde ise son KHK’yla 22 akademisyen göreviden atılmıştı.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan Arat, 686 Sayılı KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin tek kritere göre belirlendiğini ‘itiraf etti’: “Marmara Üniversitesi olarak imzacı olan arkadaşları listeden seçtik. Yani isim belirlemek için özel bir çaba gösterilmedi. Listede adları açıkça var zaten.”

İmzacı akademisyenlerin savunmalarının alındığını belirten Akat, “Bu kişiler için hepsi hukuk profesörlerinden oluşan beş kişilik bir soruşturma kurulu oluşturduk. Kurulun yaptığı soruşturma sonucu karar verildi ve biz de isimleri YÖK’e ilettik” dedi.

“Metnin kendisi bir kriterdir” diyen rektör, “Sonuçta ortada bir metin var ve o metin uzman hukukçularımız tarafından içinde suç unsuru olup olmadığı hususunda değerlendirildi. Burada metnin kendisi bir kriterdir. Hukukçu olmadığım için daha detaylı açıklayamam” diye konuştu.

‘60’ı Gülen nedeniyle’

İlk çıkartılan KHK’larla ihraç edilen 60 akademisyenin Gülen Cemaati’yle ilişkili oldukları gerekçesiyle atıldıklarını kaydeden Akat, ‘kriterlerini’ ise şöyle açıkladı: “Bu ihraçlarda kriterler, Bylock kullanımı, Bank Asya havaleleri, Cemaat’in şirketleriyle bağlantısı olma, cemaatin okullarına çocuklarını gönderme gibi objektif kriterlerdi. Akademisyenlere ait bu bilgiler ilgili istihbarat birimlerinden bize aktarıldı.”