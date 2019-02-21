Mahkeme, akademisyene şehit evi ziyareti yükümlülüğünden vazgeçti

KEMAL GÖKTAŞ

@kemalgoktas

İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza attığı için yargılanan akademisyen Gülsün Güvenli’ye verdiği ‘şehit ailesini ziyaret yükümlülüğünü’ savcının itirazını gerekçe göstererek kaldırdı.

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Güvenli’nin ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atması nedeniyle yargılandığı davada mahkeme, Güvenli’yi önce ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay hapse mahkûm etmiş, ardından da cezayı iyi hal indirimi ile 1 yıl 3 aya düşürmüş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında 5 yıl ertelemişti.

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Mahkeme, akademisyenin bu süre içinde denetimli serbestlik altına alınmasına karar vererek daha önce örneğine rastlanmayan bir yükümlülük getirmişti.

Mahkeme ’15 Ağustos 2015 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde silahlı saldırı sonucu PKK tarafından şehit edilen komiser Ahmet Çamur’um eşi Gökçen Çamur ve ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulmasına’ karar vermişti.

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Mahkeme kararına göre bu yükümlülüğün yerine getirebilmesini Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü yerine getirecekti.

Güvenli’nin avukatı Tüten Ateş ve savcılık bu karara ayrı ayrı itiraz etti.

Avukat Ateş, Diken’e yaptığı açıklamada mahkemenin savcılığın yaptığı itirazı gerekçe göstererek, yükümlülüğün kaldırılmasına karar verdiğini söyledi. Ateş, kaldırılan bu yükümlülüğün yerine yeni bir yükümlülük getirilmediğini de belirtti.

Avukat Ateş’in, Güvenli’ye hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında ertelenen 1 yıl 3 ay hapis cezası kararına karşı İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz ise henüz sonuçlanmadı.