Madenci tekmeleyen Yerkel: Fotoğraf üzerinden ‘günah keçisi’ ilan edildim

Soma’daki facia sonrası madenci tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, bir fotoğraf üzerinden ‘günah keçisi’ ilan edildiğini söyledi.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın bugün dördüncü yıldönümü.

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Yıldönümü nedeniyle olayın ardından o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gittiği Soma’daki protestolar sırasında eski madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen Yerkel de gündeme geldi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Yerkel’den hesap soracağının sözünü verdi.

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‘Asıl sorumlu gözardı edildi’

Müşavir Yerkel, Twitter’daki paylaşımlarında böyle bir olayda adının geçmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu, kamuoyundan özür dilediğini dile getirdi.

Yerkel şunları kaydetti: “Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding’i gözardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir. Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık’ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti. Geçen bu dört yıllık süre zarfında bir aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Şahsım, ailemle ve hatta 8 aylık bebeğimle ilgili ölüm tehditleri dahi aldım. Her insan gibi hayatta hatalar yapabileceğimizi gözönünde bulundurarak, bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim.”