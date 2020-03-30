Macar lider, ‘corona gerekçesi’yle KHK yetkisi aldı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, partisi Fidesz’in çoğunluğu elinde bulundurduğu parlamentodan, kanun hükmünde kararname (KHK) yetkisi aldı. Orban’a, corona virüsü salgını nedeniyle, süresiz olarak bu yetkiyi veren parlamentodaki oylamada, 137 vekil “Evet”, 53 milletvekili “Hayır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Orban, yetkiyi orantılı ve akılcı bir şekilde kullanacağına dair söz verse de muhalefet ve yetkinin verilmemesi için imza toplayan 100 bini aşkın kişiyi ikna edemedi.

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Muhalefetteki Jobbik Partisi lideri Peter Jakab, atılan bu adımın ülkenin demokrasisini karantinaya almak anlamına geldiğini söyledi.

Endişelerini dile getiren aktivist ve insan hakları savunucuları, bağımsız medyaya darbe indirilebileceğini, gazetecilerin hapse girebileceğini savundu. Bu yetkiyi almanın, hükümetin, ülkedeki demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlamak için salgını bahane ederek oynadığı siyasi bir oyun olduğunu ifade etti.

Fidesz’e yakın bir isim olarak tanınan analist Zoltan Kiszelly ise hükümetin salgın sırasında özgürce davranabilmek için bu yetkiyi talep ettiğini belirterek, “Kimsenin özellikle de medyanın özgürlüğünü kısıtlamak gibi ifade özgürlüğüne müdahale gibi bir niyet yok” ifadelerini kullandı.