Maaşlarını alamayan işçiler vince ve çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Denizli’de üç aydır maaşlarını alamayan bir grup inşaat işçisi, 18 katlı binanın çatısına ve 50 metre yükseklikteki vince çıkarak intihara kalkıştı. Eylem yapan işçileri polisler ikna ederek, aşağı indirdi.

Olay bugün saat 14.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde meydana geldi.

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İntihar edeceklerini söyleyen işçilerle ilgili polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri binaya girerek işçileri ikna etmek için çalışma başlattı.

Polisler işçileri ikna ettikten sonra ifadelerini almak için polis merkezine götürdü.