Liradaki düşüş ‘Bayan Watanbe’yi vurmuş: Japon küçük yatırımcı pişman

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Türk Lirası’ndaki değer kaybının Japonya’daki küçük yatırımcılara yönelik ciddi olumsuz etkileri olduğunu yazdı.

Japonya’nın tipik ev kadınlarını temsil eden Bayan Watanabe, piyasalarda son yıllarda riskli varlıklara yatırım yapan bireysel yatırımcıları tanımlamak için kullanılıyor. Bu yatırımcılar, daha çok faizi yüksek olan Türk Lirası, Brezilya reali ve Güney Afrika randı gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden oluşan Uridashi adındaki yüksek getirili bonolara büyük ilgi gösteriyor.

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Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre Türk Lirası’nın son dönemdeki değer kaybı Bayan Watanabe’leri zora sokmuş durumda. Türk Lirası bu ay dolara karşı yüzde 20 değer kaybetti, yılın başından beri uğradığı değer kaybı ise yüzde 40. Japon yenine karşı değer kaybı ise yüzde 21’i bulmuş durumda.

Hindistan rupisi, Endonezya rupisi ya da Brezilya reali gibi diğer gelişmekte olan para birimlerinde de durum pek parlak değil, son yılların en düşük seviyelerinde seyrediyorlar.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Wall Street Journal’a konuşan 49 yaşındaki yatırımcı Yasuyuki Tokue, 2015-2017 arasında 7,5 milyon yen (67 bin 500 dolar) değerinde Türk Lirası cinsi bono aldığını anlatıyor. “Yüksek faizden etkilenmiştim” diyen Tokue, Nisan’da elindeki bonoların bir kısmını sattığında ve şu an elinde tuttuğu bonoların değeri düştüğünde 1,2 milyon yen zarar ettiğini söylüyerek hata yaptığını aktarıyor.

Ancak Tokue, genel olarak portföyünün o kadar da büyük bir zarar görmediğini ve aldığı pozisyonun ileride değerlenebileceğini düşünüyor. Yokohama’daki adını vermeyen bir yatırımcı ise 2012’deki aldığı Türk Lirası cinsi bonolardan yüzde 65 zarara uğradığını söylüyor: “Dersimi aldım. Tek bir gelişmekte olan ülke bonosuna yatırım yapmak benim aptallığım.”

Bazı analistler ve yatırımcılar, hacimlerin düşük olduğu sırada Asya piyasalarında Türk Lirası ve rand gibi para birimlerindeki oynaklığın arkasında da Bayan Watanabe’lerin olduğunu aktarıyor.