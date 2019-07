KYK, Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanların kredi ve burslarını kesti

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), ODTÜ’de 10 Mayıs’ta düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin burs ve kredilerini kesti.

Fotoğraf: Yıldız Tar (Arşiv)

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polisin biber gazlı saldırısı sonucu 25 kişi gözaltına alınıp gece saatlerinde serbest bırakılmış, bir öğrenci ise polis tarafından atılan plastik mermiyle başından yaralanmıştı.

Reklam

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre kurum burs ve kredilerini kestiği öğrencilerden ‘borçlarını’ ödemelerini de talep etti.

KYK kararına gerekçe olarak yönetmelikteki ‘Burs/Kredi Verilmeyecek Haller’ maddesini gösterdi.

Maddede şu ifadeler yer alıyor: “Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere verilmez.”

Reklam