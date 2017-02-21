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Yaramazlara biraz batar!

Kuşadası da ‘belirsiz ortam’ın kurbanı: Bu yaz yapılacak 42 turistik gemi seferi iptal

 

ABD merkezli cruise operatörü Royal Caribbean, güvenlik gerekçesiyle yaz sezonunda Kuşadası’na yapacağı tüm seferlerini iptal etti.

Fotoğraf: DHA

Dünyanın en büyük seyahat acentesi Carnival Corporation bünyesindeki üç şirketin ardından Royal Caribbean da 2017 yaz sezonu programındaki tüm Kuşadası seferlerini iptal etti.

Her biri 2 bin 500 ile 3 bin 500 arasında yolcu taşıyan dev kruvaziyer gemilerine sahip Royal Caribbean, Kuşadası’na 42 seferin iptal edilmesine gerekçe olarak ‘güvenlik ve Türkiye’deki mevcut belirsiz ortamı’ gösterdi.

Kuşadası yerine Mikonos, Rodos ve Girit ve Karadağ’a gidecek

Türkiye’de yaşananların öngörülememesi nedeniyle iptal kararı aldığını da belirten Royal Caribbean, altı gemisinin Kuşadası limanı yerine Yunanistan’ın Mikonos, Rodos ve Girit adaları ve Karadağ’da duracağını bildirdi.

Şirketin açıklamasında ayrıca, “Karar verme süreci her zaman misafirlerimizin güvenliği konusundaki anlayışımıza dayandı. Royal Caribbean International, Türkiye’deki değişen durumu yakından takip edecek ve seferleri yeniden başlattığımızda mutlu olacağız” dendi.

2015 yılında 446 kruvaziyer gemiyi ağırlayan Kuşadası Limanı’nda bu sayı 2016 yılında 256’ya düşmüştü.

Bu yıl da Kuşadası’na gelmesi beklenen 162 gemiden Royal Carribean’e ait 42 seferin iptal olmasının bölgedeki turizmi olumsuz yönde etkilemesi, Efes Antik Kenti başta olmak üzere tarihi mekan ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının düşmesi bekleniyor.

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