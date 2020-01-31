Kulüplere harcama limiti gelince transfer giderleri yüzde 20 azaldı

Süper Lig’de iki transfer döneminde kulüplerin bonservis ve kiralama giderleri bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı. 18 kulüp geçen sezon 90 milyon avro transfer harcaması yaparken, bu sezon tutar 72 milyon avroya düştü. Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona eriyor.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’dan Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig takımlarına ilk defa uyguladığı ‘harcama limitleri’ kulüplerin transfere harcadığı parayı düşürdü.

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72 milyon avroluk transfer harcaması son 10 yılın en düşük rakamı olarak kayda geçti.

Kulüpler 2019/20 sezonunda transferden 85.4 milyon avro gelir elde ederken, sezon toplamda 13.2 milyon avro artıda kapatıldı. Geçen seneki gelir 136 milyon avroydu.

Ligde ara dönemde tek transfer yapmayan kulüp ise Beşiktaş oldu. 2 milyon liralık harcama limiti kalan kulüp son 10 yılda ilk defa bu sezon ara transfer döneminde yeni sözleşmeye imza atmadı.

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Ara transfer döneminde en fazla harcamayı Göztepe yaptı. Göztepe iki oyuncuya 1.4 milyon avro bonservis ödemesi yaptı. İkinci sırada ise 1.2 milyon avroluk kiralama bedeli harcamasıyla Galatasaray bunuyor.

Ara transfer döneminde toplam 83 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandı. Bu rakam bir önceki yıl ara transfer döneminde 140’tan fazlaydı.

Uygulama 2 Eylül’de başladı

1 Haziran’da TFF başkanı seçilen işadamı Nihat Özdemir yönetimindeki kurul, kulüp bütçeleri için bazı kısıtlayıcı kurallar getirmiş, bunlara uymayan kulüplere ağır yaptırımlar uygulanacağı söylenmişti. Özdemir bunları ‘can yakacak kararlar’ olarak tanımlamıştı.

27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Finans ve Finansal Fair Play talimatı sonrasında 2 Eylül’de kulüplerin harcama limiti açıklanmıştı.