Kulis: YÖK başkanı ‘imzacı’ akademisyenlere karşı ‘görev’ini yapmış

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın, KHK’yla ihraç edilen 312 akademisyen için “Görevimizi yaptık” dediği ileri sürüldü.

Üniversitelerdeki ihraç dalgasının en büyüğü 686 Sayılı KHK ile gerçekleşmiş, 184’ü imzacı olmak üzere toplam 330 akademisyen ihraç edilmişti. 672 Sayılı KHK ile 42, 667 ve 668 Sayılı KHK’larla iki, 673 Sayılı KHK ile bir, 675 Sayılı KHK ile 24, 677 Sayılı KHK ile 15, 679 Sayılı KHK ile 43, 686 Sayılı KHK ile 184 imzacı akademisyenin kamu görevinden çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

‘Çekmemekte direnenler atıldı’

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın kulis haberine göre, YÖK Başkanı Yekta Saraç, bazı AKP’li milletvekillerine akademisyenlerin çıkarılmasını şöyle açıkladı: “Bildiriye imza atan öğretim üyeleriyle dekanlar tek tek konuştu, bildiriden imzalarını çekmeleri istendi. Çekmemekte direnenler atıldı, biz görevimizi yaptık.”

YÖK kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilecek akademisyenlerin üniversiteler tarafından belirlendiğini açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise yoğun eleştirilerin ardından, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda sıkıntı yaşayabildiklerini ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini söylemişti.