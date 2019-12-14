Kriminal rapor: Rabia Naz’ın kıyafetlerinde ‘lastik izi’ olabilir

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda, Rabia Naz’ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, ‘lastik izi olabileceği’ bilgisi yer aldı.

Fotoğraflar: @vatansaban

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan cuma günü, gizliliğin kaldırılmasının ardından dosyada bulduğu raporu paylaştı.

Reklam

Raporda, okul üniforması ile pantolonda bulunan kırışıklıklar ve katlanma izlerinin bulunduğu bölgelerin VSC 6000 HS inceleme cihazında morötesi (UV) ışık kaynakları kullanılarak detaylı şekilde incelendiği bilgisi yer alıyor.

Raporda, ‘İncelemede sağ kol ve sağ bacak bölgesinde kavisli ve belli desenler içeren izlerin bulunduğu, söz konusu izlerin kıyafetin lifli yapısının içine nüfuz ettiğinden okul üniforması ile pantolon üzerinde oluşan izlerin baskı sonucu oluştuğu kanaatine varılmıştır’ ifadelerine yer veriliyor.

Rapor şöyle devam ediyor: ‘Okul üniforması ile pantolon üzerinde oluşan izlerin yukarıda saymış olduğumuz bulgular ile beraber muhakeme edildiğinde, söz konusu izlerin araç lastik izi olabileceği değerlendirilmiştir.’

Reklam

BBC Türkçe’nin haberine göre Baba Vatan, rapordaki bilgilere dayanarak cuma günü, Görele başsavcılığına dilekçe verdi. Dilekçede Rabia Naz’ın öldüğü tarihten itibaren Eynesil’den satılmış olan Fiat Doblo, Peugeot ve Renault Kangoo marka araçların tespitinin yapılması talebinde bulundu. Rabia Naz’ın kıyafetlerinin Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir ay kaldığını ve burada giysilerin üzerindeki tozların ‘temizlendiğini’ öne süren Vatan, dilekçede ilgili polis memurlarının ‘delil karartma suçundan’ yargılanmalarını istedi.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlanmıştı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedilmişti. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.