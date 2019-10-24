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Yaramazlara biraz batar!

Koton’da toplu işten çıkarma

Türkiye’nin bilinen tekstil firmalarından Koton’da çok sayıda işçi işten çıkarıldı.

Koop-İş Sendikası tarafından verilen bilgiye göre, 40’a yakın sendika üyesinin yanı sıra, sendikaya üye olmayan işçiler arasından da çıkarılanlar oldu. İşten atılanlara herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

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Koop-iş Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle: “Sendikamıza üye olan Koton mağazaları işçileri, işverenin acımasız ve hukuksuz tavrıyla, yazılı bildirim olmaksızın bir telefonla işten çıkarılıyor. Binlerce üyemiz gibi Koop-İş’e güvenen, inanan Koton işçileri anayasal, yasal haklarını kullanamıyor. İşveren, onlara örgütlü olmayı, insanca, özgürce yaşamayı reva görmüyor.”

Evrensel’de yer alan habere göre, Koop-İş Sendikası İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Koton mağazalarının yer aldığı tüm şehirlerde basın açıklamaları yapacağını duyurdu.

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