Konut satışları bir ayda yarıya indi; ipotekli satışlar seviyesini korudu

Türkiye genelinde konut satışları 2020 ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.8 oranında artarak 113 bin 615 oldu. Konut satışlarında İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18.7 ile en yüksek paya sahip oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546.1 oranında artış göstererek 42 bin 237 oldu. Aralık 2019’da 50 bin 278’i ipotekli olmak üzere 202 bin 74 konut satılmıştı.

Fotoğraflar: TÜİK

İpotekli satışlarda yılın son aylarında belirginleşen sert yükselişte kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizlerinde gözlenen düşüş temel belirleyici olmuştu.

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Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10.6 payla Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6.3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla yedi konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları son bir yılda yüzde 546.1 arttı

Türkiye genelinde 2020 ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546.1 oranında artış göstererek 42 bin 237 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37.2 olarak kaydedildi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 615 konut satışı ve yüzde 18 payla ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller ise iki konut ile Ardahan ve Hakkari oldu.

İlk defa satılan konut sayısı yüzde 16.1 arttı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 artarak 36 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31.7 oldu.

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İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konut satışı ve yüzde 18.3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 199 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 219 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları yüzde 85.2 arttı

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.2 artış göstererek 77 bin 575 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 bin 652 konut satışı ve yüzde 18.9 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 68.9 oldu. Ankara 8 bin 790 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 993 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara ocak ayında 3 bin 907 konut satıldı

Yabancılara konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 artarak 3 bin 907 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ocak 2020’de ilk sırayı bin 875 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi.

En çok konut satışı Iraklılara

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 739 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 678 konutla İran, 254 konutla Rusya, 204 konutla Afganistan, 142 konutla da Yemen izledi.