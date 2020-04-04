Kontrol noktalarını aşmak için kurulan WhatsApp gruplarındaki yazışmalar: Şu köyde denetim gevşek; ilaç al, ateşin düşsün

Rize Valisi Kemal Çeber, corona virüsü tedbirleri kapsamında kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin, aralarında oluşturdukları WhatsApp grupları aracılığıyla haberleştiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Çeber şöyle konuştu: “WhatsApp grupları oluşturulmuş. İstanbul’dan Ankara’dan, Bursa’dan Karadeniz’e gelenler birbirleri ile haberleşiyor. Aralarında, ‘Gece şu köyden geçin, oradaki uygulama gevşek’ veya ‘Şu stabilize yoldan giderseniz uygulama yok, rahat geçersiniz’ diye yazışıyorlar. ‘Buradan giderseniz kontroller gevşiyor, şuralarda uygulama noktası’ diye yazanlar da var. Hatta, ‘Varış noktasına iki saat kala şu ilacı alınca ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz’ gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz.”

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Hayatın devam ettiğini, bazı tedarik zincirinde çalışanların sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen Çeber şöyle devam etti: “İlaç, gıda ve hijyen maddesi ile bu işleri yapan insanlar lazım. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar ve hizmetinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri var. Kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmeleri gereken kişiler haricinde seyahatlere izin verilmiyor. Keyfi olarak seyahate çıkanlara uyarılarda bulunuyoruz.”

‘Corona’ önlemleri kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlanarak, ‘seyahat izin belgesi’ne bağlanmıştı. Şehirlerin giriş-çıkış noktalarına kontrol noktaları konulmuştu.