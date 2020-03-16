KONDA: İki kişiden biri devletin ‘corona’ya karşı yeterli önlem aldığına inanmıyor

Toplumun yüzde 45’i devlet kurumlarının yeni tip corona virüsüne karşı yeterli önlem aldığına ve topluma doğru bilgi verildiğine inanmıyor.

KONDA’nın 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmaya toplumun yüzde 97’si mesele hakkında duyuma sahip. Yüzde 86,5’i virüsün nasıl yayıldığını, yüzde 85’i tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiğini bildiği görüşünde. Ancak gerekeni yapanların oranı ise yalnızca yüzde 55. İki kişiden biri, hastalıktan korunmanın yollarını bildiği halde bunu uygulamıyor.

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KONDA, araştırmadaki bulgulardan yola çıkarak şu iki noktanın altını çiziyor:

Riskin ne olduğu ve tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiği bilinmekte ve fakat toplumun yarıya yakını pratikte bu tedbirleri almamakta veya uygulamamakta.

Ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ve buna bağlı olarak da devlet kurumlarına güvenin böylesi bir toplum sağlığı ve salgın meselesinde bile etkili olduğu anlaşılmakta.

Meselenin tüm siyasi tercih ve pozisyonlardan bağımsız olarak tehlikeli ve gerçek olduğunu belirten KONDA, iki öneri getirdi: