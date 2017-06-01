Kolu ‘yetmedi’: İşini geri isteyen Veli Saçılık plastik mermi izlerini paylaştı

KHK’yla ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık, Yüksel Caddesi’nde işine geri dönmek için devam ettiği eylemde polisin sıktığı plastik mermilerin izlerini paylaştı.

Saçılık’la birlikte KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevindeki Esra Özakça sürüklenerek gözaltına alınmak istendi.

Polis, çevredeki yurttaşların tepki göstermesiyle geri adım attı.

Saçılık, plastik mermi izlerini Twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek paylaştı.

Üstüme yüzlerce plastik mermi boşalttı polis. @kilicdarogluk Böyle bir şey olabilir mi yaa! pic.twitter.com/P0XgqOZF6Y — VeliSaçılık (@velisacilik) June 1, 2017

‘Siz onursuzluğunuzla yaşayın’

677 sayılı KHK’yla ihraç karar edilen Veli Saçılık, Ankara’da ihraç edilmesini protesto etmiş, gözaltına alınırken, “Bizi açlıkla terbiye edemezsiniz. Biz aç olarak mevsimler boyu yaşarız. Siz onursuzluğunuzla yaşayın” demişti.

Burdur Cezaevi’nde 2000 yılında düzenlenen operasyonda dozer darbesiyle kolunu kaybeden Saçılık, kopan sağ kolunu saatlerce taşımıştı. Kol buz torbasına konulmamış, hastaneye getirildiğinde de damar ezikliği nedeniyle yerine dikilememişti. Daha sonra çöplüğe atılan kol bir köpeğin ağzında bulunmuştu.

Tek dava, dozer operatörü hakkında açılmış, Saçılık’ın içişleri ve adalet bakanlığı aleyhinde açtığı davada mahkeme, idareyi kusurlu bularak 150 bin TL tazminata hükmetmişti. Ancak davanın sonunda Saçılık’ı kusurlu bularak verilen tazminatın faiziyle birlikte iadesini istemiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aksi yönde kararına rağmen icra takibi başlatılmıştı.