Koca’dan ‘Moda sahili’ eleştirisi: Çok fazla normalleşmeyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam İstanbul’da sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan çok sayıda kişinin parkta bir araya gelmesini eleştirdi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Moda sahilinde çekildiği belirtilen görüntüler, dün akşam sosyal medyada dolaşıma girmişti. Videoda, yüzlerce kişinin kurallara uymadan bir araya gelerek dans ettiği görülmüştü.

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“Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.” Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM. pic.twitter.com/maOG7CRWmh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020

Twitter’dan paylaşımda bulunan bakan, “Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı” ifadelerinin yer alacağı habere daha çok olduğunu aktardı.

Corona virüsü salgınında 1 Haziran’dan itibaren ‘normalleşme süreci’ne geçilmiş, hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil birçok yasak kaldırılmıştı.