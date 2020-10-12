Koca ‘Semptomsuz kaç kişi var’ sorusunu yanıtladı: HES’te dört katı oranında var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19’la ilgili bütün bilgilerin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kayıtlı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Koca’nın “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var“ sözleri tepkiye yol açmış, bu sözlerle testi pozitif çıkıp belirti göstermeyenlerin günlük tablodaki rakama dahil edilmediği ortaya çıkmıştı. Vatandaşlar toplam vaka sayısının açıklanması talep etmişti.

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Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’e konuşan Koca, “Semptomu olmayan COVID pozitif her vaka HES’e geçiyor mu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hepsi HES’te. Bütün vakalar. Kısaca söyleyeyim. Pozitif olan, semptomu olan olmayan fark etmiyor.”

Koca, “Kaç kişi var semptomu olmayan COVID pozitif vaka” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “HES’te var. Hepsi HES’te var. Hatta HES’te üç katı, dört katı oranında var pozitiflerin dışında.”

Koca dünkü açıklamasında 15 Ekim’den itibaren kesitsel taramaların sonuçlarını duyuracaklarını belirterek, “Kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız” demişti.

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Türkiye’de sürü bağışıklığının geldiği seviyeyi de 15 Ekim’den sonra açıklayacağını ifade eden Koca, şöyle konuştu: “Bu kolay değil. Çünkü toplumun yüzde 60-65’inin bağışık olması gerekiyor. Bizde ilk çalışmada biliyorsunuz yüzde 0.86’ydı. Şimdi tekrarlıyoruz, biraz önce söyledim, 15’inden sonra onu açıklamış olacağız. Zannediyorum bu daha da arttı ama öyle yüzde 20, yüzde 30’larla ifade edilebilecek bir rakam olduğuna inanmıyorum. 60-65’ten aşağı olduğu müddetçe de sürü bağışıklığı olmaz. Biz koruyucu tedbirlere devam etmeliyiz.”