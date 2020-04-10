Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1006’ya yükseldi; 4 bin 747 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1008’ya yükseldi. Son 24 saatte 98 kişi öldü. Eklenen 4 bin 747 yeni vakayla toplam vaka sayısı 47 bin 29 oldu.

Yapılan 30 bin 864 testle toplam test sayısı 307 bin 210’a ulaştı. Entübe hasta sayısı 1062. Yoğun bakımda tedavisi süren 1667 hasta var. 281 hasta daha iyileşti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım kapasitesinde Avrupa’da en avantıjlı ülke olduğunu vurgulayarak, “2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordumuza güvenin” dedi.

Telekonferans yöntemiyle düzenlenen bilim kurulu toplantısına başkanlık ettikten sonra açıklama yapan Koca şunları söyledi: “Sizden şunu istirham ediyorum. Size tek tek sesleniyormuşum gibi dinleyin beni. Mukaddes hanım teyze beni karşılıklı konuşuyormuşum gibi dinle. Genç arkadaşım Can sana bunları telefon edip söylediğimi farz et.Ali bey beni bir aile büyüğü gibi gör.”

Türkiye’deki sağlık personeli sayısının 1 milyon 65 bin 635 olduğunu bir o kadar da destek personeli bulunduğunun altını çizen Koca, gençlere, “Hareketli günlere mola verin” uyarısında bulundu ve virüsün aradığı ortamı bulduğu takdirde herkese bulaşabileceğini söyledi.

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Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın yeni kişilere bulaşmasını önleyeceğiz.Artık nisan ayındayız. Güneşin cazibesi sizi dışarı davet edecektir. Ama sabırlı olalım. Daha büyük bir baharı bekliyoruz.

Saygıdeğer vekillerimize sesleniyorum. Hekimlerimizin, diğer personelin uğradığı şiddet olayları birçok kez haber konusu oldu. Ancak yasalar caydırıcı olmadı. Meclis yeni tasarı hazırladı. Bu ortada yeni şiddet olaylarının toplum vicdanında affı yoktur. Tasarı bizim için büyük önem taşımaktadır. Tasarının Meclis’in her bir oyuyla yasalaşmasını istiyoruz. O zaman bizim sağlık personeli olarak “Corona günlerinin meclisini asla unutmayacağız.”