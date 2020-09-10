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Yaramazlara biraz batar!

KKTC’deki Covid-19 hastaları tedavi için Türkiye’ye getirilmeye başlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Covid-19 hastalarının tedavi için Türkiye’ye getirilmesine başlandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilk olarak KKTC’deki dört Covid-19 hastası, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı’na getirildi.

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Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

KKTC’deki Covid-19 hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye’ye nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos’ta, Türkiye’nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC’de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye’deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

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