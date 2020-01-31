Kızılay’dan Ensar’a ‘bağış aktaran’ şirket TÜRGEV’e de 30 milyon lira bağışlamış

Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolar bağışla gündeme gelen Başkentgaz şirketinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den (KİPTAŞ) 30 milyon liraya satın aldığı 31 adet işyerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bağışladığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre Başkentgaz, KİPTAŞ projesi 5. Levent Güzeltepe Konutları’nın zemin katlarındaki 31 adet ticari işyeri ve işyerlerine ait 1596 metrekarelik depoları 18 Ekim 2018’de, 30 milyon liraya satın aldı.

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Buna göre, şirket, satış sözleşmesinin ardından 15 gün içinde 12 milyon lirayı nakit öderken, kalan 18 milyon lirayı 12 aylığına taksitlendirdi.

Başkentgaz, sözleşmenin noterce onaylanmasının ardından, satın aldığı 31 adet işyerinin 16’sını ve 916 metrekarelik depoları bir protokolle, 15’ini ve 679 metrekarelik depoları ise ayrı bir protokolle TÜRGEV’e bağışladı.

Başkentgaz ve TÜRGEV arasında imzalanan iki ayrı bağış protokolünde de vakfın ‘hayırseverin yapacağı bağışı, dilediği şekil ve şartlarda kullanabileceği’ belirtildi. Protokole göre, TÜRGEV’in işyeri ve depoları ‘dilediği gibi işletme, satma ve kiralama’ hakkına sahip olacağı kaydedildi.

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Protokollerde, bağışlanan 16 işyeri ve 916 metrekarelik depoların rayiç bedelinin (pazar değeri) ve bağışlamaya esas tutarın 15 milyon 779 bin lira, 15 işyeri ve 679 metrekarelik depoların rayiç bedelinin 14 milyon 221 bin lira olduğu kabul edildi.

İki kurumun ismi, Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na yapılan bağışla da gündemdeki yerini koruyor.

Torunlar grubuna bağlı Başkentgaz’ın 27 Aralık 2017’de Kızılay’a 8 milyon dolar (47 milyon 720 bin lira) bağış yaptığı, bunun 75 bin dolarının (447 bin lira) Kızılay’da kalması, geri kalanınınsa Ensar Vakfı’na aktarılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Ensar Vakfı da 8 milyon doların, Ensar ile TÜRGEV’in ABD’deki ortak girişimi Türken Vakfı’na aktarıldığını açıklamıştı. Parayla New York kentinde yurt inşa edildiği belirtilmişti.